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Командир 76-й дивизии ВДВ: бои по освобождению ДНР идут почти безостановочно

Командир 76-й дивизии ВДВ: бои по освобождению ДНР идут почти безостановочно

Бои по освобождению ДНР ведутся практически безостановочно. Об этом сообщил командир действующей на Добропольском направлении 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии гвардии полковник Абдулазиз Шихабидов.

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