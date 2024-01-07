В начале 2024 года стоимость техосмотра в России увеличится. Это связано с нормами, введенными ФАС в 2022 году, согласно которым ТО ежегодно должен быть проиндексирован на уровень инфляции.
Техосмотр в 2024 году может подорожать в разы
Комментарии
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Михаил Васильев
А почему же должен, чтобы просто автосервисы сохранили свою прибыль?!
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17 час.
Vitaly Arkhipov
Пусть разберутся с прибылью,зарплатами и другими затратами, а иначе потеряют последних клиентов.
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3 час.
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