Российские угольщики за январь – июль этого года потеряли 178,2 миллиарда рублей. Год назад за тот же период убытки составляли 225 миллиардов рублей.
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