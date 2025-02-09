Казаки уничтожили дроном тяжелый беспилотник ВСУ "Баба Яга" на спецоперации

ТАСС/Александр Полегенько Расчеты беспилотников Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ группировки "Днепр" продолжают уничтожать личный состав и технику ВСУ в зоне проведения спецоперации.
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