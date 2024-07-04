Новый Стим аккаунт (Регион Казахстан/Полный доступ)

https://irongamers.ru/sale/key/3239584 - Вы будите первым владельцем этого аккаунта. Не слетает регион, после пополнения через наш сервис прямого пополнения! ❗ Запрещено запускать игры до первого пополнения, иначе в последующем сменит регион ❗Валюта аккаунта: Казахский тенге (KZT) Для работы торговой площадке, добавления друзей необходимо пополнить баланс на 5$ Подробнее: https://support.