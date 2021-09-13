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В ФРГ всплыло откровение патологоанатома Ширмахера после массового отказа частных врачей от вакцинации

В ФРГ всплыло откровение патологоанатома Ширмахера после массового отказа частных врачей от вакцинации

Врачи частной практики Германии массово отказываются от участия в кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции, при этом ряд специалистов, которые раньше открыто выступали против иммунизации, теперь предпочитают умалчивать о своих взглядах.

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