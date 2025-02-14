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Путин поручил МО представить предложения по улучшению поиска участников СВО

Путин поручил МО представить предложения по улучшению поиска участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны страны до 1 апреля 2025 года представить предложения, которые позволят улучшить поиск пропавших без вести участников специальной военной операции.

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