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Закон, порядок, государство

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В Новосибирской области в рамках оперативно-профилактической операции «Чистое поколение - 2024» сотрудники полиции посетили Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей

В рамках комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Чистое поколение – 2024» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области посетили Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие» и «Жемчужина», где провели профилактические беседы антинаркотической направленности.

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