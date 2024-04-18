В Новосибирской области в рамках оперативно-профилактической операции «Чистое поколение - 2024» сотрудники полиции посетили Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей

В рамках комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Чистое поколение – 2024» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области посетили Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие» и «Жемчужина», где провели профилактические беседы антинаркотической направленности.