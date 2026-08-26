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Проба 2

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16 рукодельников, для которых творчество и украшение привычных вещей — источник радости каждый день

16 рукодельников, для которых творчество и украшение привычных вещей — источник радости каждый день

Есть люди, которые украшают все вокруг себя, превращая обычные мелочи в уютные и душевные детали. Их творчество выходит за пределы квартир и украшает лифты и подъезды, а самая простая вещь в их руках распускается волшебным цветком.

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