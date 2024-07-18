Бывший гендиректор Крымской железной дороги получил 5 лет тюрьмы и 110 млн штрафа

Установлено, с декабря 2020 года по июль 2021 года действующее на тот момент должностное лицо без проектно-сметной документации дал незаконные указания о выполнении работ на грузовой и погрузочно-выгрузочной платформах за счет средств предприятия.
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