😭Понедельник… Утро… неохота… Ни любви, ни жалости, ни чаю… Сёдня не боись меня, работа… Я ТЕБЯ НЕ ТРОНУ! Отвечаю….
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😭Понедельник… Утро… неохота… Ни любви, ни жалости, ни чаю… Сёдня не боись меня, работа… Я ТЕБЯ НЕ ТРОНУ! Отвечаю….