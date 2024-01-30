В Смоленской области разыскивают сбежавшего от ФСИН наркодилера

Приговорённый к принудительным работам преступник под предлогом визита к врачу покинул пределы смоленского райцентра Осужденный за крупный оборот наркотиков Малышков, приговорённый к принудительным работам, сумел сбежать из исправительного центра под предлогом посещения врача в Ярцевской центральной районной больнице в Смоленской области.