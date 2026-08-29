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Owner привлекла $240 млн от Goldman Sachs при оценке $2,3 млрд для развития ИИ-платформы

Owner привлекла $240 млн от Goldman Sachs при оценке $2,3 млрд для развития ИИ-платформы

Технологический стартап Owner, разрабатывающий специализированную платформу на базе искусственного интеллекта для независимого малого бизнеса и ресторанов, объявил о успешном завершении раунда финансирования Серии D объемом $240 млн.

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