«Перевели служить в Германию», — Галкина* вынужденно заставили расстаться с Пугачевой

Мало кто знает, но связь Аллы Пугачевой и Максима Галкина* началась еще с детского возраста. Если быть точнее, Алла Борисовна тогда уже была молодой девушкой, а Максим знал свою спутницу жизни с первых дней.
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