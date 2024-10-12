В России стали гораздо чаще покупать квартиры в складчину

Рост цен на квадратный метр жилья в России привел к появлению нового тренда — совместных покупок недвижимости, сообщает «Известия» с ссылкой на данные федерального комбината строительных материалов «Винзер».
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