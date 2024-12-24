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«Утильсбор не помеха»: россияне потратили триллионы рублей на новые автомобили

«Утильсбор не помеха»: россияне потратили триллионы рублей на новые автомобили

По данным экспертов аналитического агентства «Автостат», в России с начала года новых автомобилей куплено на сумму свыше 4,23 триллиона рублей, из которых большая часть приходится на сегмент новых SUV (кроссоверы и внедорожники).

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