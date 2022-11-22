"Известия": ученые обнаружили документ о древнейшей брачной афере

Российские археологи из Центра египтологических исследований Российской академии наук во время раскопок на одном из древних захоронений в Египте обнаружили папирус, в тексте которого сообщается о брачной афере, произошедшей в III веке до нашей эры.
Российские археологи из Центра египтологических исследований Российской академии наук во время раскопок на одном из древних захоронений в Египте обнаружили папирус, в тексте которого сообщается о брачной афере, произошедшей в III веке до нашей эры.
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