Стивен Сигал выиграл шапку-ушанку на фестивале молодежи в Екатеринбурге

Кирилл Кухмарь/ТАСС Американский актер Стивен Сигал выиграл шапку-ушанку на стенде Россотрудничества в рамках Международного фестиваля молодежи.
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