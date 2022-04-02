Обзор первой сессии полуфинального матча Джона Хиггинса с Лукой Бреселем на турнире Tour Championship 2022 по снукеру

Джон Хиггинс завершил первую сессию полуфинала турнира Tour Championship 2022 по снукеру против Луки Бреселя преимуществом со счетом 5-3, сообщает World Snooker Джон Хиггинс и Лука Бресель (фото: WST) Новости Tour Championship 2022 Турнирная таблица, результаты Tour Championship 2022 Расписание трансляций Tour Championship 2022 Джон Хиггинс выиграл последние пять фреймов во второй половине дня и закончил со счетом 5-3 первую сессию полуфинала турнира Tour Championship 2022 по снукеру против Луки Бреселя.