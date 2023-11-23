Россияне в 2023 г планируют сократить траты на новогодние подарки - опрос

Россияне в 2023 году планируют сократить траты на новогодние подарки. Как правило, около 60% опрошенных выделяют на новогодние подарки до 5 тысяч рублей, чуть больше четверти- от 5 до 10 тысяч и лишь 13% - свыше 10 тысяч.