Россияне в 2023 г планируют сократить траты на новогодние подарки - опрос

Россияне в 2023 году планируют сократить траты на новогодние подарки. Как правило, около 60% опрошенных выделяют на новогодние подарки до 5 тысяч рублей, чуть больше четверти- от 5 до 10 тысяч и лишь 13% - свыше 10 тысяч.
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