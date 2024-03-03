В Пителинском районе два человека пострадали в аварии

Авария произошла у села Пеньки. Начальник ПСЧ-32 по охране рабочего посёлка Пителино Дмитрий Сердцев рассказал, что по предварительным данным, причиной аварии могли стать плохая видимость и превышение водителями скоростного режима.
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