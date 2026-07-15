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Бывший муж певицы Пелагеи, работавший в ХМАО, получил должность в команде КХЛ

Бывший муж певицы Пелагеи, работавший в ХМАО, получил должность в команде КХЛ

Спортивный директор следж-хоккейного клуба «Югра» Иван Телегин, при котором команда из Ханты-Мансийска разгромно проиграла финал чемпионата России сезона 2025/26, перешел в систему тольяттинской «Лады» — клуба Континентальной хоккейной лиги.

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