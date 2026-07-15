Бывший муж певицы Пелагеи, работавший в ХМАО, получил должность в команде КХЛ

Спортивный директор следж-хоккейного клуба «Югра» Иван Телегин, при котором команда из Ханты-Мансийска разгромно проиграла финал чемпионата России сезона 2025/26, перешел в систему тольяттинской «Лады» — клуба Континентальной хоккейной лиги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии