Власти рассказали, как "перевооружили" попавший под санкции США "Барнаултрансмаш"

На заводе реализуется масштабная программа модернизации при поддержке государства и Ростеха На предприятии "Барнаултрансмаш" холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") завершили основной этап модернизации производственных мощностей, сообщает Министерство промышленности и энергетики Алтайского края.
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