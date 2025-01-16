Власти рассказали, как "перевооружили" попавший под санкции США "Барнаултрансмаш"

На заводе реализуется масштабная программа модернизации при поддержке государства и Ростеха На предприятии "Барнаултрансмаш" холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") завершили основной этап модернизации производственных мощностей, сообщает Министерство промышленности и энергетики Алтайского края.