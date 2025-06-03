В Петербурге отреставрируют Виттоловский мост-плотину

Работы будут проводиться с 29 мая 2025 года по 30 сентября 2026 года В Екатерининском парке музея-заповедника Царское Село начнется реставрация Виттоловского моста-плотины, являющегося памятником архитектуры.
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