Бизнес-коуч требует от Ксении Собчак ₽100 000 за унижение цыган

Против Ксении Собчак просят возбудить дело о разжигании межнациональной розни из-за фильма об «инфоцыганах» Фото: стоп-кадр YouTube «Осторожно: Собчак» Ксения Собчак Журналистка Ксения Собчак в личном телеграм-канале сообщила о новых претензиях по отношению к ней из-за фильма о так называемых «инфоцыганах» «Инфоцыгане» – в сетевом сленге под этим назывным понимаются различные бизнес-коучи, наставники, тренеры, психологи, которые берут деньги за информационные продукты (тренинги, курсы и етс.