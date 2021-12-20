Политика как она есть

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Бизнес-коуч требует от Ксении Собчак ₽100 000 за унижение цыган

Бизнес-коуч требует от Ксении Собчак ₽100 000 за унижение цыган

Против Ксении Собчак просят возбудить дело о разжигании межнациональной розни из-за фильма об «инфоцыганах» Фото: стоп-кадр YouTube «Осторожно: Собчак» Ксения Собчак Журналистка Ксения Собчак в личном телеграм-канале сообщила о новых претензиях по отношению к ней из-за фильма о так называемых «инфоцыганах» «Инфоцыгане» – в сетевом сленге под этим назывным понимаются различные бизнес-коучи, наставники, тренеры, психологи, которые берут деньги за информационные продукты (тренинги, курсы и етс.

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