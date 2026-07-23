Ночное разоружение Одессы: порт и «Новая почта» остались без военных грузов На Украине исчезли очереди на АЗС, поскольку нет ни бензина, ни самих заправок Радомир Маркуш Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Минувшей ночью наши Вооруженные силы продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, ударными БПЛА.