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Вечерний Новосибирск

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Валерий Фальков оценил уникальный прибор для лечения рака в Новосибирске

Валерий Фальков оценил уникальный прибор для лечения рака в Новосибирске

Во время визита в Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН глава Минобрнауки России ознакомился с работой компактного ускорителя нейтронов, с помощью которого проводится бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ).

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