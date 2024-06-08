Валерий Фальков оценил уникальный прибор для лечения рака в Новосибирске

Во время визита в Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН глава Минобрнауки России ознакомился с работой компактного ускорителя нейтронов, с помощью которого проводится бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ).
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