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Израиль обеспокоен низкой эффективностью ударов по иранским мостам и портам

Израиль обеспокоен низкой эффективностью ударов по иранским мостам и портам

Израильские и западные официальные лица сетуют, что, согласно информации, полученной на основе анализа спутниковых снимков, Иран чрезвычайно быстро восстанавливает поврежденные в результате авиаударов объекты инфраструктуры.

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