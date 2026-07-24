Израиль обеспокоен низкой эффективностью ударов по иранским мостам и портам

Израильские и западные официальные лица сетуют, что, согласно информации, полученной на основе анализа спутниковых снимков, Иран чрезвычайно быстро восстанавливает поврежденные в результате авиаударов объекты инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии