Шокирующее и циничное преступление в Новороссийске, полицейские ищут обидчика ребенка

Шокирующее и циничное преступление в Новороссийске, полицейские ищут обидчика ребенкаНа глазах множества очевидцев в Новороссийске какой-то хулиган беспричинно брызнул в лицо ребенку из перцового баллончика.
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