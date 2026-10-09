Исполнилось 100 лет со дня рождения Евгения Евстигнеева

9 октября исполнится 100 лет со дня рождения нашего знаменитого земляка Евгения Евстигнеева. В кинотеатрах и телеэфире в эти дни идут фильмы с его участием, а в городах, где жил артист, открываются выставки, рассказывающие о его непростом пути к известности.
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