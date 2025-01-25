ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Российские военные успешно продвигаются на кураховском направлении. Бойцы штурмовой роты 114-й бригады 51-й армии уже за населенным пунктом и движутся в сторону Константинополя.
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