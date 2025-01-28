Еще один дом по программе реновации появится в Южнопортовом районе

Новостройка по программе реновации появится на стартовой площадке в Южнопортовом районе. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.