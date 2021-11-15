"Результат безответственной работы": аким Акмолинской области об избиении учеников в спортинтернате

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев предложил уволить директора спортивного интерната, в котором старшеклассники избили учеников младших классов, а также объявил строгий выговор главе управления физкультуры и спорта Акмолинской области.
Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев предложил уволить директора спортивного интерната, в котором старшеклассники избили учеников младших классов, а также объявил строгий выговор главе управления физкультуры и спорта Акмолинской области.
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