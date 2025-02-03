«Там только Москва, а дальше халупки и тайга!» – во Львове отказываются верить в свой скорый конец

Алексей Тан

ЗНАЮТ и хорошо знают!... Жинка склизкого Киселёва (из руководства ВГТРК).. западенка Несмачная!!... и их в 90-тые и 00-вые, целая ШОБЛА (грязная) от туда наехало.... как Милявские и другая грязная еврейская ПОМЕСЬ... и поверь!!... контакты, они со СВОИМ КАГАЛОМ на западенции... СОХРАНИЛИ.... И всяким, приблудным и пришлым... ЕСТЬ, есть... куда сливать разную ИНФО о РОССИИ и делах в России!!!... та ещё мразь и предатели.