Политнавигатор В тыловом Львове уверены, что на фронте ничего страшного не происходит, американские санкции работают, Россия скоро развалится, и Украина должна в этом сыграть главную роль.
«Там только Москва, а дальше халупки и тайга!» – во Львове отказываются верить в свой скорый конец
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Укродиоты...
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5 час.
АС
Александр Сысоев
Пусть так считают, тем тяжелее будет похмелье.
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5 час.
Алексей Тан
ЗНАЮТ и хорошо знают!... Жинка склизкого Киселёва (из руководства ВГТРК).. западенка Несмачная!!... и их в 90-тые и 00-вые, целая ШОБЛА (грязная) от туда наехало.... как Милявские и другая грязная еврейская ПОМЕСЬ... и поверь!!... контакты, они со СВОИМ КАГАЛОМ на западенции... СОХРАНИЛИ.... И всяким, приблудным и пришлым... ЕСТЬ, есть... куда сливать разную ИНФО о РОССИИ и делах в России!!!... та ещё мразь и предатели.
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5 час.
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