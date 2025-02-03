Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 919 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    "Новости, события, факты" а откуда вы взяли слово "курщина", если в СМИ России, его не было?ЦИПСО вам в помощь?ССО КНДР пропали ...
  • Александр Ляшенко
    Sergey не Ivanov: я бы сказал нашим идиот- патриотам: -Не лезьте на Украину! Украинцы- народ патриотичный и за свою з..."Остались живы ед...
  • Александр Николаевич
    Ну Чагалидзе, вы и уели меня! Я же не про него писал, а про деда своего, что лет 70 назад читал в музее на его родине...Олимпийский чемпи...

«Там только Москва, а дальше халупки и тайга!» – во Львове отказываются верить в свой скорый конец

«Там только Москва, а дальше халупки и тайга!» – во Львове отказываются верить в свой скорый конец

Политнавигатор В тыловом Львове уверены, что на фронте ничего страшного не происходит, американские санкции работают, Россия скоро развалится, и Украина должна в этом сыграть главную роль.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛС
Лидия Санникова
Укродиоты...
Ответить
5 час.
АС
Александр Сысоев
Пусть так считают, тем тяжелее будет похмелье.
Ответить
5 час.
Алексей Тан
ЗНАЮТ и хорошо знают!... Жинка склизкого Киселёва (из руководства ВГТРК).. западенка Несмачная!!... и их в 90-тые и 00-вые, целая ШОБЛА (грязная) от туда наехало.... как Милявские и другая грязная еврейская ПОМЕСЬ... и поверь!!... контакты, они со СВОИМ КАГАЛОМ на западенции... СОХРАНИЛИ.... И всяким, приблудным и пришлым... ЕСТЬ, есть... куда сливать разную ИНФО о РОССИИ и делах в России!!!... та ещё мразь и предатели.
Ответить
5 час.
наверх