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Археологи оспорили теорию насильственного вторжения кочевников в Испанию

Археологи оспорили теорию насильственного вторжения кочевников в Испанию

Исследователи подставили под сомнение теорию о том, что воинские группы со «степным» генетическим компонентом, происходящие из Восточной Европы, насильственно вытеснили мужское население Пиренейского полуострова около 4,2 тысяч лет назад.

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