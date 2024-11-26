В России оценили вероятность начала переговоров по Украине до конца года

Избранный президентом США Дональд Трамп сделал достаточно серьезное заявление о том, что он готов урегулировать украинский конфликт до инаугурации, напомнила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
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