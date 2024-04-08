Калининградский театр выразил соболезнования в связи со смертью Кунгурова

Пресс-служба Калининградского областного музыкального театра опубликовала на своей странице в социальной сети ВКонтакте соболезнования в связи с информацией о смерти в Москве экс-солиста театра, российского оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова .
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