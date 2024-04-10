Минфин США хочет ввести санкции за использование Россией криптовалют

Минфин США считает, что Россия обходит санкции с помощью криптовалют. В связи с этим необходимо ввести вторичные санкции против иностранных поставщиков цифровых активов, заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии