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Минфин США хочет ввести санкции за использование Россией криптовалют

Минфин США хочет ввести санкции за использование Россией криптовалют

Минфин США считает, что Россия обходит санкции с помощью криптовалют. В связи с этим необходимо ввести вторичные санкции против иностранных поставщиков цифровых активов, заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо.

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