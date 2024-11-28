Отрезавшего себе ногу бойца СВО из Якутии перевели на лечение в Москву

Российского военнослужащего из Якутии Александра, который сам себе ампутировал ногу и на протяжении около 10 дней ждал эвакуации в окопе, перевели из волгоградского военного госпиталя в Москву на лечение.
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