В ДНР заявили об обстреле Донецка шестью снарядами калибром 155 мм со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли Киевский район Донецка. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своем Telegram-канале.
Вооруженные силы Украины обстреляли Киевский район Донецка. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своем Telegram-канале.
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