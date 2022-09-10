Газета.ру

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В ДНР заявили об обстреле Донецка шестью снарядами калибром 155 мм со стороны ВСУ

В ДНР заявили об обстреле Донецка шестью снарядами калибром 155 мм со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли Киевский район Донецка. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своем Telegram-канале.

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