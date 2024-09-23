Intel получила $8,5 миллиардов новых инвестиций За последние месяцы капитализац...

Intel получила $8,5 миллиардов новых инвестицийЗа последние месяцы капитализация компании Intel упала ниже капитализации Starbucks, но правительство США, как сообщают некоторые источники, решило спасти “синих” от краха или покупки другой компанией.
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