Назад в СССР: примеры декораций для вечеринки в стиле ретро

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netЛюбители посещать музеи наверняка хоть раз встречали экспозиции советских квартир – по сей день эстетика СССР вызывает теплые эмоции у тех, кто с ней однажды соприкоснулся.
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