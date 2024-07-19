Энергетика пострадала от кибер-преступников больше, чем другие секторы Количество атак программ-вымогателей в мире снизилось.
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Энергетика пострадала от кибер-преступников больше, чем другие секторы Количество атак программ-вымогателей в мире снизилось.
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