УЕФА возбудил дело против «Црвены Звезды» из-за баннеров про Младича

УЕФА открыл расследование в отношении «Црвены Звезды» из-за баннеров болельщиков с Ратко Младичем на матче Лиги Европы против «Виктории Плзень».
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