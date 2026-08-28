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Царьград

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УЕФА возбудил дело против «Црвены Звезды» из-за баннеров про Младича

УЕФА возбудил дело против «Црвены Звезды» из-за баннеров про Младича

УЕФА открыл расследование в отношении «Црвены Звезды» из-за баннеров болельщиков с Ратко Младичем на матче Лиги Европы против «Виктории Плзень».

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