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СДВГ и тревога: девочки сталкиваются с уникальными вызовами

СДВГ и тревога: девочки сталкиваются с уникальными вызовами

Новое исследование, проведенное в Норвежском университете науки и технологий (NTNU), показало, что у девочек симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) невнимательного типа значительно увеличивают риск развития тревожных расстройств в подростковом возрасте.

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