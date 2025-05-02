СДВГ и тревога: девочки сталкиваются с уникальными вызовами

Новое исследование, проведенное в Норвежском университете науки и технологий (NTNU), показало, что у девочек симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) невнимательного типа значительно увеличивают риск развития тревожных расстройств в подростковом возрасте.