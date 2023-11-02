Русскоязычные не должны защищать Украину — Арестович*

Бывший пропагандист украинского Офиса президента выступил в СМИ с провокационным высказыванием.Занесённый в списки экстремистов Минюста России Алексей Арестович* заявил, что русскоязычные украинцы должны находиться в тылу и не обязаны защищать Украину.
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