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Русскоязычные не должны защищать Украину — Арестович*

Русскоязычные не должны защищать Украину — Арестович*

Бывший пропагандист украинского Офиса президента выступил в СМИ с провокационным высказыванием.Занесённый в списки экстремистов Минюста России Алексей Арестович* заявил, что русскоязычные украинцы должны находиться в тылу и не обязаны защищать Украину.

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