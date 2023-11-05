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Еженедельный гороскоп с 6 по 12 ноября 2023 года. Для каждого знака зодиака.

Еженедельный гороскоп с 6 по 12 ноября 2023 года. Для каждого знака зодиака.

Энтузиасты астрологии с нетерпением ожидают, что приготовили для них звёзды в начале новой недели. Давайте углубимся в еженедельный гороскоп с 6 по 12 ноября 2023 года и посмотрим, что приготовили для нас небесные тела, от возможностей карьерного роста до любовных перспектив.

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