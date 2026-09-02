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Один в реанимации, трое переведены в травматологическое отделение – врачи рассказали о состоянии пострадавших на катере

Один в реанимации, трое переведены в травматологическое отделение – врачи рассказали о состоянии пострадавших на катере

Четверо мужчин, пострадавших в результате аварии с катером у побережья Актау, продолжают лечение в Мангистауской областной больнице.

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