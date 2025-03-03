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Подписка "Защитник+" от МТС объединила три сервиса для защиты от мошенников

Подписка "Защитник+" от МТС объединила три сервиса для защиты от мошенников

Компания МТС запустила первую подписку для мобильной безопасности "Защитник+", которая способна защитить абонента на каждом этапе коммуникации с мошенниками — во время входящего звонка, разговора и в случае совершившегося мошеннического действия.

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