Подписка "Защитник+" от МТС объединила три сервиса для защиты от мошенников

Компания МТС запустила первую подписку для мобильной безопасности "Защитник+", которая способна защитить абонента на каждом этапе коммуникации с мошенниками — во время входящего звонка, разговора и в случае совершившегося мошеннического действия.
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