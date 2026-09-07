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Как тренироваться так, чтобы не вылез геморрой

Как тренироваться так, чтобы не вылез геморрой

Рассказываем, как сделать так, чтобы «еще один подход» не привел вас к проктологу. фото: Aleksandr Lupin/Shutterstock/Fotodom.

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